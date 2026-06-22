У Мэддисона вышла из строя RTX 5090 во время прохождения ремейка «Готики»

Стример Илья Maddyson Давыдов сообщил в своём телеграм-канале, что его видеокарта GeForce RTX 5090 от Gigabyte стоимостью около $ 4000 вышла из строя во время прохождения ремейка «Готики».

По словам стримера, во время одного из стримов в комнате появился запах гари. На следующий день после повторного запуска игры экран погас — видеокарта перестала работать.

Фото: телеграм-канал Мэддисона

Давыдов уже отправил RTX 5090 на замену по гарантии Gigabyte, которая действует три года.

Ремейк «Готики» вышел 5 июня 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра крайне требовательна к железу — в нативном 4K даже RTX 5090 не обеспечивает комфортных 30 FPS.