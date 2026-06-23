Том Холланд и Зендея любят «Человека-паука» от Insomniac Games

Том Холланд и Зендея, известные в том числе ролями Питера Паркера и Мишель Джонсон в киновселенной Marvel, рассказали, что обожают игры Insomniac Games про Человека-паука.

Неизвестно, идёт ли речь только про две номерные части, где нужно играть за Питера, или про спин-офф о Майлзе Моралесе тоже.

По словам Зендеи, она часто не может пройти какой-то трудный момент в игре, а Том постоянно хочет ей помочь, но девушка не разрешает, поскольку планирует преодолевать все трудности самостоятельно. Конкретные моменты звезда разных проектов приводить не стала, но сам факт этого звучит интересно и даже немного забавно.