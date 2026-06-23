Продолжение «Майнкрафта в кино» — куда более амбициозный фильм, чем первый

В интервью Entertainment Weekly режиссёр «Майнкрафта в кино» Джаред Хесс рассказал, что вторая часть будет куда масштабнее и амбициознее, чем первая. По словам постановщика, это касается буквально всего.

Хесс отметил, что картина ощущается не только больше, но также безумнее и смешнее во всём.

У нас появится много всего нового, будут по-настоящему уникальные локации. Это масштабнее, безумнее, смешнее.

События первого «Minecraft в кино» разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

Сиквел проекта выйдет в мировой прокат 23 июля 2027 года — спустя два года после релиза первой части.