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Лишь один человек в фильмах Marvel знает, что Человек-паук — это Питер Паркер

Лишь один человек в фильмах Marvel знает, что Человек-паук — это Питер Паркер
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После заклинания Доктора Стрэнджа в ленте «Человек-паук: Нет пути домой» весь мир забыл, что Человек-паук — это Питер Паркер. В недавнем интервью Том Холланд рассказал, что об этом забыли все, кроме единственного человека.

Никто не помнит, что Человек-паук — это Питер Паркер, кроме одного человека.

Судя по всему, Холланд намекает на злодея или персонажа, который представляет угрозу тайны личности Питера, поскольку его нормальная жизнь началась как раз после заклинания Доктора Стрэнджа.

В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж, которого сыграет звезда «Очень странных дел» Сэди Синк. Скорее всего, это Джин Грей.

«Человек-паук: Новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля.

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