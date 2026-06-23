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Милли Олкок назвала свой самый любимый супергеройский фильм

Милли Олкок назвала свой самый любимый супергеройский фильм
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Милли Олкок, сыгравшая «Супергёрл» в киновселенной DC, в интервью рассказала о своём любимом супергеройском проекте. Речь идёт про «Суперсемейку», популярную серию мультфильмов.

Думаю, определённо «Суперсемейка». Это такой классный мультфильм, я его обожаю.

Проект расскажет историю Кары Зор-Эл — кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести.

Главную роль сыграла звезда сериала «Дом дракона» Милли Олкок. В ленте также появится Джейсон Момоа — вместо Аквамена он воплотит на экране бессмертного охотника за головами Лобо. Режиссёром ленты выступил Крэйг Гиллеспи («Круэлла»).

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