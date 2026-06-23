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Том Холланд остался в восторге от «Обсессии»

Том Холланд остался в восторге от «Обсессии»
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Том Холланд посмотрел «Обсессию» и остался от фильма в полном восторге. Актёр подчеркнул, что пошёл на сеанс в полностью заполненном зале.

Зрители плакали, смеялись, пугались и испытывали другие эмоции. По словам Холланда, именно такой незабываемый опыт дарит поход в кино.

Я пошёл посмотреть его в полном зале. Люди кричали, смеялись, плакали. Это именно то, что делает поход в кино таким особенным. Фильм сделан так хорошо, так увлекательно, актёры в нем фантастические.

«Обсессия» стала хитом, собрав $ 333 млн при бюджете в $ 750 тыс. Это социальный хоррор, рассказывающий о парне Беаре и девушке Никки.

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