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Лили Джеймс сыграет в хорроре режиссёра «Компаньона» Дрю Хэнкока

Лили Джеймс сыграет в хорроре режиссёра «Компаньона» Дрю Хэнкока
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По данным Deadline, Лили Джеймс получила главную роль в новом хорроре режиссёра «Компаньона» Дрю Хэнкока Seasons. Картина основана на рассказе Мэтта и Харрисона Куири, которые опубликовали его на Reddit.

Этот фильм как раз относится к более бюджетным лентам в духе «Закулисья реальности» и «Обсессии», после успеха которых голливудские продюсеры начали штудировать Reddit в поисках интересных историй, которые можно превратить в фильмы.

В центре сюжета Seasons — молодая пара, которая покупает ранчо, но выясняет, что земля проклята. И древние духи требуют местных проводить всё более жуткие ритуалы со сменой времён года.

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