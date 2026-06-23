Лили Джеймс сыграет в хорроре режиссёра «Компаньона» Дрю Хэнкока
Поделиться
По данным Deadline, Лили Джеймс получила главную роль в новом хорроре режиссёра «Компаньона» Дрю Хэнкока Seasons. Картина основана на рассказе Мэтта и Харрисона Куири, которые опубликовали его на Reddit.
Этот фильм как раз относится к более бюджетным лентам в духе «Закулисья реальности» и «Обсессии», после успеха которых голливудские продюсеры начали штудировать Reddit в поисках интересных историй, которые можно превратить в фильмы.
В центре сюжета Seasons — молодая пара, которая покупает ранчо, но выясняет, что земля проклята. И древние духи требуют местных проводить всё более жуткие ритуалы со сменой времён года.
Комментарии
- 23 июня 2026
-
10:16
-
09:30
-
09:00
-
08:27
-
07:46
-
07:24
-
07:12
- 22 июня 2026
-
23:04
-
22:15
-
21:07
-
20:35
-
20:16
-
19:59
-
19:20
-
18:55
-
18:17
-
17:47
-
17:02
-
16:34
-
16:04
-
15:34
-
15:17
-
14:52
-
14:27
-
13:59
-
13:38
-
13:18
-
13:00
-
12:45
-
11:55
-
11:12
-
10:13
-
09:56
-
09:12
-
08:16