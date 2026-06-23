Завершились съёмки триллера «Плоть богов» с Кристен Стюарт и Вагнером Моурой

Съёмки триллера «Плоть богов» Паноса Косматоса, режиссёра «Мэнди», завершены. Производство длилось немногим больше месяца.

Главные роли в вампирском триллере исполнили Кристен Стюарт и Вагнер Моура. Они сыграли супружескую пару из Лос-Анджелеса тех времён, которая каждый вечер спускается из своего роскошного пентхауса в мир ночной жизни. Однажды их пути пересекаются с загадочной Безымянной и её компанией, что кардинально меняет привычный уклад Рауля и Алекс.

В фильме также снялись Эсме Крид-Майлз («Голова, полная призраков»), Роланд Мёллер («Цитадель») и Альба Баптиста («Миссис Харрис едет в Париж»).