Завершились съёмки триллера «Плоть богов» с Кристен Стюарт и Вагнером Моурой
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Съёмки триллера «Плоть богов» Паноса Косматоса, режиссёра «Мэнди», завершены. Производство длилось немногим больше месяца.
Главные роли в вампирском триллере исполнили Кристен Стюарт и Вагнер Моура. Они сыграли супружескую пару из Лос-Анджелеса тех времён, которая каждый вечер спускается из своего роскошного пентхауса в мир ночной жизни. Однажды их пути пересекаются с загадочной Безымянной и её компанией, что кардинально меняет привычный уклад Рауля и Алекс.
В фильме также снялись Эсме Крид-Майлз («Голова, полная призраков»), Роланд Мёллер («Цитадель») и Альба Баптиста («Миссис Харрис едет в Париж»).
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