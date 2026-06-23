Пиццерия в США воссоздала квартиру Питера Паркера из ленты «Человек-паук: Новый день»

Пиццерия Little Caesars приготовила реконструкцию квартиры Питера Паркера из фильма «Человек-паук: Новый день». Локация точь-в-точь повторяет жильё героя новой картины.

Изображения реконструкции квартиры Питера Паркера

Фото: Little Caesars

Фото: Little Caesars

Фото: Little Caesars

Фото: Little Caesars

Режиссёром выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel — «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон.

В проекте появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж, которого сыграет звезда «Очень странных дел» Сэди Синк. Скорее всего, это Джин Грей.

«Человек-паук: Новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля.