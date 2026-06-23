«Каролина Кэролайн» с Самарой Уивинг вышла в онлайне

Сегодня фильм «Каролина Кэролайн» с Самарой Уивинг в главной роли вышел в онлайне. Картину можно посмотреть в цифре на различных зарубежных онлайн-площадках.

Кэролайн Дэниелс мечтает уехать из своего маленького техасского городка и попадает в поле зрения харизматичного мошенника. Вместе они пускаются в преступное и страстное путешествие по юго-востоку США, преодолевая все трудности вместе.

В актёрский состав также вошли Кайл Галлнер, Кира Седжвик и Джон Грайс. Режиссёром выступил Адам Ремейер, снявший «Закусочную». Ленту высоко оценили как критики, так и обычные зрители, которые выделили много преимуществ проекта.