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Тизер фантастического сериала «Полдень» по мотивам романа Стругацких — премьера скоро

Тизер фантастического сериала «Полдень» по мотивам романа Стругацких — премьера скоро
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Онлайн-кинотеатр Okko представил первый тизер сериала «Полдень». Фантастический проект по роману «Жук в муравейнике» братьев Стругацких стартует уже скоро на стриминге, точную дату выхода авторы назовут позже.

Видео доступно во VK-канале Okko. Права на видео принадлежат Okko.

События сериала развернутся в 2278 году. Максиму Каммереру поручают найти прогрессора Льва Абалкина, который прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Ему предстоит не только найти Абалкина, но и спасти планету от катастрофы.

Главные роли в проекте сыграли Юрий Колокольников («Игра престолов»), Максим Матвеев («Триггер»), Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Леонид Ярмольник («Первый номер») и другие актёры. Режиссёром выступил Клим Козинский («13 клиническая»).

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