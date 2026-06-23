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Звезда «Папиных дочек» Нонна Гришаева сыграет Беладонну в фильме «Фунтик»

Звезда «Папиных дочек» Нонна Гришаева сыграет Беладонну в фильме «Фунтик»
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Компания «Вольга» раскрыла исполнительницу роли главного злодея в фильме «Фунтик». Роль Беладонны досталась Нонне Гришаевой, звезде сериале «Папины дочки». Авторы уже показали актрису в образе героини.

В будущей сказке поросёнок Фунтик – это сценический образ 10-летнего мальчика, который сбегает из цирка от коварной Беладонны, заставлявшей его обманывать публику ради личной выгоды. Убегая, главный герой встречает новых друзей — бывших цирковых артистов дядюшку Мокуса и его племянницу Бамбину. Вместе они дают отпор преследователям, создают свою маленькую цирковую труппу и отправляются на поиски родителей Фунтика.

Режиссером проекта выступает Митрий Семёнов-Алейников («Не одна дома 2»). Главные роли в фильме сыграют Матвей Тараканов («Дальнобойщица»), Максим Лагашкин («Моё собачье дело»), Ян Цапник («Артек. Большое путешествие»), Ева Смирнова («Папины дочки. Мама вернулась») и другие актёры. Премьера ленты ожидается в 2027 году.

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