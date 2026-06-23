Фильм «Очень страшное кино 6» выйдет в онлайне 21 июля

Кинокомпания Paramount Pictures раскрыла цифровую дату выхода фильма «Очень страшное кино 6». Премьера хоррор-комедии на стримингах состоится 21 июля, в этот день ленту можно будет посмотреть на Amazon Prime, в iTunes и других сервисах.

Таким образом, фильм доберётся до онлайн-кинотеатров спустя полтора месяца после выхода в прокат. За этот срок комедия собрала около $ 200 млн при бюджете в $ 30 млн и окупилась. При этом новинка получила смешанные отзывы от критиков и зрителей за обилие пародий самого разного качества и беспорядочный сюжет.

Шестая часть популярной серии вновь фокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. Авторы ленты вновь пародируют актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры.