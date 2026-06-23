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«25 лет быстрых машин». Трейлер первого «Форсажа» в честь 25-летия серии

«25 лет быстрых машин». Трейлер первого «Форсажа» в честь 25-летия серии
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Кинокомпания Universal Pictures представила юбилейный трейлер первого «Форсажа». Ролик приурочен к 25-летию культовой франшизы, первую часть которой вновь покажут в кино с 21 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Новый трейлер «Форсажа» приурочен к 25-летию культового фильма, который положил начало гоночной франшизы. Ранее Universal также привозила ленту на Каннский кинофестиваль — 2026, где боевик представили Вин Дизель, Джордана Брюстер и Мидоу Уокер — дочь покойного Пола Уокера.

Первый «Форсаж» вышел в 2001 году и рассказывал о полицейском, который внедрился в банду гонщиков, чтобы остановить их преступления. Со временем герой становился всё ближе к участникам сообщества. Лента стала культовой и получила девять продолжений. Сейчас в производстве находится 11-я часть франшизы, которая станет финальной — премьера состоится 17 марта 2028 года.

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