«Я же не режиссёр, я — Кэп». Чернышенко — о сериале «Седьмой игрок»

Российский актёр Кирилл Чернышенко рассказал о своей роли капитана в сериале «Седьмой игрок».

— А сам проект «Седьмой игрок» что для вас значит?

— Для меня это новый вызов. Ты растёшь, меняешься. Недаром мне доверили роль капитана. Все на площадке называют меня Кэп. Нравится, что эта роль предполагает ответственность за всю команду в раздевалке и на льду. Даже считаю себя немножко третьим режиссёром. Например, когда главный режиссёр во время репетиции не может достучаться до команды, выхожу и говорю: «Так, парни, собрались!» И они меня слушают. Я же не режиссер, я — Кэп. А для хоккеистов, наверное, это больший авторитет. Благодарен судьбе, что на мне есть дополнительная ответственность, помимо роли, которую исполняю, – сказал Чернышенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.