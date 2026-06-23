Фильм «Отрочество» вновь покажут в кино в честь 12-летия — столько заняли съёмки ленты

Кинокомпания IFC Films объявила о повторном выпуске фильма «Отрочество» в прокат. Ленту вновь покажут в некоторых кинотеатрах 31 июля. А 18-го числа в Техасе пройдёт встреча с главными звёздами ленты.

Постер к повторному показу Фото: IFC

Так, будущие показы приурочили к 12-летию картины — ровно столько заняли съёмки фильма. Они стартовали в 2002 году и продолжались вплоть до 2014-го. Режиссёру Ричарду Линклейтеру было важно показать взросление главного героя Мэйсона от начальной школы до колледжа, вместе с которым зритель переживает главные события начала 2000-х в США.

Главные роли в фильме сыграли Эллар Колтрейн, Итан Хоук, Патриша Аркетт и Лорелей Линклейтер, дочь постановщика. На церемонии «Оскар»-2015 лента получила награду за лучшую женскую роль второго плана — она досталась Патрише Аркетт, которая сыграла маму главного героя.