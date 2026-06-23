«Больше, безумнее, веселее». Режиссёр «Minecraft в кино 2» раскрыл детали фильма

Американский режиссёр Джаред Хесс поделился новыми деталями фильма «Minecraft в кино 2». Продолжение снимают прямо сейчас в Новой Зеландии, а премьера ленты состоится 23 июля 2027 года.

Постановщик подтвердил, что вторая часть будет гораздо масштабнее первого фильма. В ней в том числе появится Алекс — женская версия протагониста из Minecraft, которую сыграет Кирстен Данст («Человек-паук»).

«Minecraft в кино 2» гораздо амбициознее первой части. Мы увидим множество уникальных локаций. Вторая часть больше, безумнее, веселее. Стив и Алекс отправятся в эпическую миссию обратно в Верхний мир. Они получат новые умения и смогут крафтить разные вещи, чтобы выполнить своё задание.

Первая часть «Minecraft в кино» вышла в 2025 году и получила в целом положительные отзывы от зрителей. Лента собрала в прокате $ 950 млн, став одной из самых кассовых игровых адаптаций. К главным ролям в продолжении вернутся Джейсон Момоа и Джек Блэк.