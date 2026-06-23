Роскомнадзор не блокировал Twitch в России — проблемы платформы не связаны с ограничениями

Пресс-служба Роскомнадзора опровергла блокировку платформы для прямых трансляций Twitch в России.

Сегодня, 23 июня, российские пользователи интернета столкнулись с проблемами в работе площадки и предположили, что Twitch могли заблокировать в РФ. Однако никаких ограничений со стороны РКН не было.

Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговой платформе Twitch.

По словам стримера Братишкина, проблемы с Twitch могут быть связаны со вчерашними сбоями в работе Cloudflare.

На текущий момент у большинства пользователей стриминговая платформа работает как обычно, хотя в некоторых случаях сохраняются локальные проблемы.