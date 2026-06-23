Роскомнадзор не блокировал Twitch в России — проблемы платформы не связаны с ограничениями
Пресс-служба Роскомнадзора опровергла блокировку платформы для прямых трансляций Twitch в России.
Сегодня, 23 июня, российские пользователи интернета столкнулись с проблемами в работе площадки и предположили, что Twitch могли заблокировать в РФ. Однако никаких ограничений со стороны РКН не было.
Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговой платформе Twitch.
По словам стримера Братишкина, проблемы с Twitch могут быть связаны со вчерашними сбоями в работе Cloudflare.
На текущий момент у большинства пользователей стриминговая платформа работает как обычно, хотя в некоторых случаях сохраняются локальные проблемы.
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