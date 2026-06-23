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Трейлер фильма «Дебют» с Джулианной Мур от A24 — премьера осенью

Трейлер фильма «Дебют» с Джулианной Мур от A24 — премьера осенью
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Кинокомпания A24 представила трейлер фильма «Дебют». Новая работа Джесси Айзенберга («Настоящая боль») выйдет в мировых кинотеатрах осенью, точную дату выхода авторы назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

По сюжету будущей ленты застенчивая женщина неожиданно становится частью постановки в местном театре и постепенно теряет себя, всё больше и больше превращаясь в своего персонажа.

Главные роли в фильме сыграли Джулианна Мур («Одинокий мужчина») и Пол Джаматти («Оставленные»). Картина также официально выйдет и в России — точную дату выходе в компании «Вольга» назовут позже.

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