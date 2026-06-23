Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: рекорд Месси, взлёт Бразилии, вылет Турции
Смотреть трансляцию
15:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это будет ромком в стиле «Ла-Ла Ленда»». Сценарист — о новом фильме «Том и Джерри»

«Это будет ромком в стиле «Ла-Ла Ленда»». Сценарист — о новом фильме «Том и Джерри»
Комментарии

Сценарист нового полнометражного фильма «Том и Джерри» Уилл Маккормак сравнил проект с «Ла-Ла Лендом». По его словам, действия мышонка и кота напоминают борьбу за любовь.

Том и Джерри делают всё возможное, чтобы убить друг друга или разлучить своих хозяев. Это романтическая комедия в стиле «Ла-Ла Ленда». Почему эти персонажи так враждуют? Потому что они хотят, чтобы их видели и любили. Линия нашего фильма буквально звучит так: «За любовь стоит бороться».

Сейчас Маккормак работает над сценарием мультфильма Warner Bros. Animation вместе с Рашидой Джонс. Других подробностей о проекте пока не так много.

Материалы по теме
Видео
Трейлер мультсериала «Уличные коты» от создателя «Офиса» — премьера 7 августа на Netflix
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android