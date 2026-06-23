«Это будет ромком в стиле «Ла-Ла Ленда»». Сценарист — о новом фильме «Том и Джерри»

Сценарист нового полнометражного фильма «Том и Джерри» Уилл Маккормак сравнил проект с «Ла-Ла Лендом». По его словам, действия мышонка и кота напоминают борьбу за любовь.

Том и Джерри делают всё возможное, чтобы убить друг друга или разлучить своих хозяев. Это романтическая комедия в стиле «Ла-Ла Ленда». Почему эти персонажи так враждуют? Потому что они хотят, чтобы их видели и любили. Линия нашего фильма буквально звучит так: «За любовь стоит бороться».

Сейчас Маккормак работает над сценарием мультфильма Warner Bros. Animation вместе с Рашидой Джонс. Других подробностей о проекте пока не так много.