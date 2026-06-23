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Вышел трейлер мультфильма «Остров забвения» от авторов «Кота в сапогах 2»

Вышел трейлер мультфильма «Остров забвения» от авторов «Кота в сапогах 2»
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Создатели предстоящего полнометражного мультфильма «Остров забвения» представили новый трейлер проекта.

Сюжет ленты расскажет о двух подругах, которые попадают на волшебный остров. Вскоре выясняется, что вернуться домой они смогут, только если забудут друг про друга.

Видео доступно во Вконтакте. Права на видео принадлежат DreamWorks Animation.

Главные роли озвучили Лиза Соберано, певица H.E.R. и Дэйв Франко, Режиссёрами выступили Джоэль Кроуфорд и Джануэль Меркадо, вместе работавшие над «Котом в сапогах 2» — первый также трудился над созданием серии «Кунг-фу Панда».

«Остров забвения» выйдет в зарубежном прокате 25 сентября 2026 года.

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