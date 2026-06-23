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Российские магазины открыли предзаказы на Steam Machine — цены доходят до 190 тыс. рублей

Российские магазины открыли предзаказы на Steam Machine — цены доходят до 190 тыс. рублей
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Сразу несколько российских магазинов электроники открыли предзаказы на портативный ПК Steam Machine от компании Valve.

За базовую версию Steam Machine с 512 ГБ встроенной памяти ритейлеры просят от 100 до 150 тысяч рублей — хотя оригинальная цена составляет $ 1049 (около 78 000 рублей). Самая дорогая версия на 2 ТБ обойдётся россиянам в 190 тысяч рублей — цена Valve составила $ 1428 (около 106 000 рублей).

Фото: Steam

Эксперты отмечают, что в тех же магазинах можно найти игровой ноутбук, который будет обгонять Steam Machine по характеристикам и при этом окажется дешевле — лэптоп с RTX 5060 оценивают в 120 000 рублей.

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