Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новый фильм ужасов «Ведьма из Блэр» выйдет 24 сентября 2027 года

Новый фильм ужасов «Ведьма из Блэр» выйдет 24 сентября 2027 года
Комментарии

Студия Lionsgate раскрыла дату выхода нового фильма серии «Ведьма из Блэр». Четвёртая, основная часть хоррор-франшизы выйдет 24 сентября 2027 года.

Сюжет и подробности фильма ужасов пока не уточняются. Известно лишь, что продюсерами выступят Дэниэл Мирик и Эдуардо Санчес, создатели первой части — а режиссёром выступит автор короткометражек Дилан Кларк.

Фильм запустили в работу ещё в 2024 году. Оригинальная «Ведьма из Блэр» вышла в далёком 1999-м — лента рассказывала о трёх студентах киноотделения колледжа, которые заблудились и бесследно исчезли в лесах штата Мэрилэнд, снимая свой курсовой проект о местной легенде — ведьме из Блэр.

Материалы по теме
Актёры «Ведьмы из Блэр» потребовали честных выплат за работу — через 25 лет после премьеры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android