Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышло сюжетное дополнение Breach of Trust для Frostpunk 2

Вышло сюжетное дополнение Breach of Trust для Frostpunk 2
Комментарии

Студия 11 bit выпустила сюжетное дополнение Breach of Trust для Frostpunk 2, градостроительного симулятора в условиях катастрофического похолодания.

Действие перенесёт игроков в новый город, построенный рядом с вулканом. Новому лидеру предстоит провести город через землетрясения и другие опасные последствия. В игре также появятся пять новых сообществ с уникальными историями и идеологиями, новые сценарии, здания и другой контент.

Стоимость Frostpunk 2: Breach of Trust в российском Steam составляет 590 рублей. DLC переведено на русский язык (интерфейс и текст), но озвучка игры доступна только на английском.

Материалы по теме
Frostpunk воссоздадут: для стратегии анонсировали ремейк
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android