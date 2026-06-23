Senzu присоединился к BC.Game в CS 2 на постоянной основе
Киберспортивный клуб BC.Game сообщил, что выкупил Азбаяра Senzu Мунхболда у The MongolZ — рифлер будет выступать с Александром s1mple Костылёвым на постоянной основе.
Ранее Мунхболд находился в составе по Counter-Strike 2 на правах аренды. За это время команда не добилась значимых результатов — BC.Game не смогла квалифицироваться на IEM Cologne Major 2026 и вылетела с IEM Atlanta 2026.
The MongolZ отправила Senzu в запас в октябре 2025 года из-за выгорания, после чего он выступал на правах аренды за Passion UA. Цена трансфера в BC.Game не сообщается.
Состав BC.Game:
- Александр s1mple Костылёв;
- Денис electroNic Шарипов;
- Азбаяр Senzu Мунхболд.
Материалы по теме
Комментарии