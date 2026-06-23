Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Senzu присоединился к BC.Game в CS 2 на постоянной основе

Senzu присоединился к BC.Game в CS 2 на постоянной основе
Комментарии

Киберспортивный клуб BC.Game сообщил, что выкупил Азбаяра Senzu Мунхболда у The MongolZ — рифлер будет выступать с Александром s1mple Костылёвым на постоянной основе.

Ранее Мунхболд находился в составе по Counter-Strike 2 на правах аренды. За это время команда не добилась значимых результатов — BC.Game не смогла квалифицироваться на IEM Cologne Major 2026 и вылетела с IEM Atlanta 2026.

The MongolZ отправила Senzu в запас в октябре 2025 года из-за выгорания, после чего он выступал на правах аренды за Passion UA. Цена трансфера в BC.Game не сообщается.

Состав BC.Game:

  • Александр s1mple Костылёв;
  • Денис electroNic Шарипов;
  • Азбаяр Senzu Мунхболд.
Материалы по теме
Cache заменит Overpass в маппуле CS 2 с пятого сезона Premier
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android