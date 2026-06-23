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Вышел трейлер «Стюарт Блум не смог спасти вселенную», спин-оффа «Теории большого взрыва» про владельца магазина комиксов

Вышел трейлер спин-оффа «Теории большого взрыва» про владельца магазина комиксов
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Канал HBO представил трейлер сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» — это второй спин-офф по вселенной «Теории большого взрыва», посвящённый владельцу магазина комиксов Стюарту.

По сюжету главный герой случайно ломает изобретение Леонарда и Шелдона, что может привести к концу света.

Видео доступно во Вконтакте. Права на видео принадлежат HBO.

Помимо Стюарта (Кевин Зусман), фанаты «Теории» смогут вновь увидеть Дениз (Лорен Лэпкус). Вероятно, главные персонажи основного эпизода в ситкоме не появятся (либо будут только в эпизодах), но автором «Стюарта Блума» выступят создатель оригинального шоу Чак Лорри и Билл Прэди.

Первая серия нового сериала выйдет на HBO Max ровно через месяц, 23 июля.

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