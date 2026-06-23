Netflix показал интерактивный хоррор Unhinged с Троем Бейкером и Зои Кравиц: релиз 30 июня

На стриминговом сервисе Netflix выйдет интерактивный хоррор Unhinged — управлять сюжетом можно будет с помощью своего смартфона. Релиз игры намечен на 30 июня.

А уже сейчас разработчики представили первый трейлер хоррора.

Видео доступно во Вконтакте. Права на видео принадлежат Netflix.

Главные роли исполнили Трой Бейкер («Одни из нас»), Зои Кравиц («Бэтмен») и Сэди Синк («Очень странные дела»).

Ранее на Netflix вышел официальный футбольный симулятор к ЧМ-2026. Проект представляет собой мобильный симулятор, который станет первым для FIFA после прекращения сотрудничества с компанией Electronic Arts. World Cup можно приобрести на Netflix и запускать на телевизоре, отсканировав QR-код приложения со смартфона.