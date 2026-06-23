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Трейлер мультфильма «Бэтмен: Падение рыцаря» — премьера в 2026 году

Трейлер мультфильма «Бэтмен: Падение рыцаря» — премьера в 2026 году
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Издание IGN представило дебютный трейлер мультфильма «Бэтмен: Падение рыцаря». Первая часть будущей трилогии выйдет в 2026 году, точную дату выхода авторы назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Будущая лента станет экранизацией одноимённого комикса про Бэтмена. По сюжету Бэйн освобождает главных врагов Брюса Уэйна из психиатрической лечебницы Аркхем и начинают за ним охоту. Тёмный рыцарь оказывается в состоянии тяжелейшего истощения, а тем временем его протеже Азраил подрывает репутацию героя в глазах полиции Готэма и обычных людей.

Главные роли в сериале озвучили Энсон Маунт («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»), Майкл Мэндо («Лучше звоните Солу») и Пабло Шрайбер (Halo).

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