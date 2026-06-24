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«Пять ночей с Фредди 3» планируется начать снимать в конце этого года или в начале 2027-го

«Пять ночей с Фредди 3» планируется начать снимать в конце этого года или в начале 2027-го
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Появилась информация, что «Пять ночей с Фредди 3» начнут снимать в конце этого года или в начале 2027-го. Точная дата пока неизвестна. Детали триквела неизвестны, вторая часть вышла в 2025 году.

«Пять ночей с Фредди 2» продолжают события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты разворачивается спустя год после финала первой части, когда Майк не стал раскрывать правду своей 11-летней дочери, которая однажды сбегает и тайно встречается с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси.

Мировая премьера ленты состоялась 5 декабря. За 18 дней проката картина собрала $ 202 млн при бюджете в $ 51 млн, то есть проект с лихвой окупился.

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