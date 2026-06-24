«Я поверила, что могу быть героем»: Милли Олкок — о съёмках в «Супергёрл»

Милли Олкок, сыгравшая Супергёрл в одноимённом фильме, рассказала, что благодаря фильму у неё появилось ощущение, что она настоящий супергерой, способный на многое.

По словам Милли, съёмки в ленте для неё стали не просто проходными, а важными и масштабными.

Мне нужно было сыграть её в этой действительно странной и удивительной манере, чтобы поверить, что я могу быть героем в своей собственной истории, что я могу быть способной.

Проект расскажет историю Кары Зор-Эл — кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести.

Премьера новой супергеройской картины в киновселенной DC состоится уже 26 июня.