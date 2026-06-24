Первое свидание Зендеи было на одном из сеансов «Нового Человека-паука»
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Зендея в одном из интервью рассказала, что её первое свидание было на сеансе «Нового Человека-паука». Актриса не помнит подробности, но сам факт уже забавляет.
В ответ на это Том Холланд в шутку спросил, как она посмела. Зендея же в шутку извинилась перед Томом и отметила, что в тот день всё прошло хорошо.
Увидеть Зендею и Холланда можно будет в фильме «Человек-паук: Новый день». В картине герой встретится с Карателем, Халком, Скорпионом и другими героями. Одной из самых загадочных персон остаётся персонаж Сэди Синк, звезды «Очень странных дел». В Сети уверены, что она сыграла Джин Грей, одного из сильнейших мутантов.
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