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Stronghold 4 получила демоверсию на ПК

Stronghold 4 получила демоверсию на ПК
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Студия Firefly выпустила демоверсию Stronghold 4. Её можно скачать в Steam прямо на страничке игры. Ограничений никаких нет — демка доступна для всех регионов, даже для российского.

Stronghold 4 представляет собой приквел первой части. В центре сюжета окажется Пенрин из Уэтела, новый герой серии. Несмотря на то, что события игры развернутся задолго до оригинала, в истории появятся знакомые герои. Какие именно, авторы не уточнили.

В остальном же это всё такая же глубокая средневековая стратегия. На старте разработчики приготовят 22 сюжетные миссии и режим с быстрыми сражениями.

Релиз состоится в 2026 году только на ПК в раннем доступе

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