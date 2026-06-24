Инде Наварретт после съёмок «Обсессии» не снималась в кино уже полтора года
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Как оказалось, звезда «Обсессии» Инде Наварретт не особо востребована в кино. После съёмок в картине она не завершила удачно ни одну пробу, которую проходила. Конечно, после выхода ленты и всплеска её популярности актриса наверняка обеспечена работой, но ранее всё было не так радужно.
По словам Инде, чтобы оплачивать аренду, ей приходилось выгуливать собак других людей за деньги, а также стримить различные игры.
Я ходила на пробы… ничего не клеилось.
После «Обсессии» девушка наверняка будет востребована, поскольку показала феноменальную актёрскую игру, а сам хоррор собрал в прокате невероятную сумму с учётом бюджета всего в $ 750 тыс.
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