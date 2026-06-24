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Появился новый кадр второго сезона мультсериала «Голубоглазый самурай»

Появился новый кадр второго сезона мультсериала «Голубоглазый самурай»
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Netflix показал новый кадр второго сезона мультсериала «Голубоглазый самурай».

Фото: Netflix

Мультсериал рассказывает историю молодой воительницы Мизу, которая живёт скрытной жизнью в Японии периода Эдо. Главная цель героини — отомстить людям, которые похитили её мать.

Премьера первого сезона «Голубоглазого самурая» состоялась 3 ноября 2023 года. Проект вызвал восторг как у зрителей, так и у критиков: на агрегаторе Rotten Tomatoes сериал получил 97% свежести от обозревателей и 93% от зрителей. Первый сезон также выиграл премию «Эмми» в категории лучший анимационный сериал.

Дата выхода второго сезона пока неизвестна.

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