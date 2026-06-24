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Комедия «Следствие ведут овечки» с Хью Джекманом вышла в онлайне

Комедия «Следствие ведут овечки» с Хью Джекманом вышла в онлайне
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Сегодня комедийный фильм «Следствие ведут овечки» с Хью Джекманом в главной роли вышел в цифре. Картину уже можно посмотреть в онлайне в различных зарубежных сервисах.

«Следствие ведут овечки» повествует о пастухе Джордже, который каждый день читает своим овцам детективные книги. Однажды на ферме происходит преступление, из-за чего животным приходится начать расследование запутанного дела.

Помимо Хью Джекмана, главные роли сыграли Эмма Томпсон («Реальная любовь»), Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»), Реджина Холл («Битва за битвой») и Патрик Стюарт («Логан»). Лента получила высокие оценки от критиков и зрителей.

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