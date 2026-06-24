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Сериал Зовите Витю (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, смотреть трейлер

Сериал «Зовите Витю» про экстрасенса-шарлатана стартует 1 июля — трейлер
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Онлайн-кинотеатр «Кион» раскрыл дату выхода сериала «Зовите Витю». Комедийное шоу про экстрасенса-шарлатана стартует уже 1 июля на стриминге. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

Видео доступно во VK-канале «Кион». Права на видео принадлежат «Кион».

Проект расскажет историю молодого экстрасенса-шарлатана Вити, который обладает даром — разводить отчаявшихся людей на деньги. Но удача не может длиться вечно, на Витю выходит блогерша Саша, мечтающая снять разоблачение. Только вот оказывается, что «экстрасенс» начал видеть духов по-настоящему. Витя не совсем понимает, что делать со свалившимися на его голову призраками, зато понимает Саша — теперь у неё есть реальный шанс снять ролик-сенсацию.

Главные роли в сериале сыграли Илья Соболев («Волшебный участок»), Александра Бортич («Холоп») и Мария Смольникова («Дочь»). Режиссёром выступил дебютант Денис Тяпичев.

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