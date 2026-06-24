Вышел тизер второго сезона аниме «Дни Сакамото» от Netflix — премьера в январе

Онлайн-кинотеатр Netflix представил тизер второго сезона аниме «Дни Сакамото». Продолжение анимационного проекта выйдет в январе 2027 года, точную дату выхода авторы назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Anime. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал рассказывает историю бывшего киллера Таро Сакамото. Он решил завязать с преступным делом и посвятить свою жизнь магазину и воспитанию дочери, однако ему приходится вновь взять в руки оружие, чтобы разобраться со своим прошлым и защитить близких.

Создателем «Дней Сакамото» выступила студия TMS («Акира»), а за сценарий отвечает Таку Кисимото — автор аниме «Синяя тюрьма: Блю лок».