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Фильм ужасов «Обсессия» выйдет в онлайне 30 июня — СМИ

Фильм ужасов «Обсессия» выйдет в онлайне 30 июня — СМИ
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Издание When to Stream раскрыло цифровую дату выхода фильма ужасов «Обсессия». Хитовый хоррор должен выйти на стримингах уже 30 июня.

Таким образом, один из самых популярных фильмов 2026 года появится в онлайн-кинотеатрах спустя полтора месяца после выхода в прокат. За этот срок лента собрала гигантские $ 334 млн, окупив свой бюджет в 400 раз. В компании Focus Features могут отложить цифровую премьеру на более поздний срок, ведь хоррор продолжает занимать лидирующие строчки в мировых кинотеатрах.

«Обсессия» рассказывает о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают.

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