«Майкл» обошёл «Горничную» и вошёл в топ-5 самых кассовых фильмов 2026 года в России

24 июня сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 1,4 млрд рублей. Музыкальная лента продолжает доминировать в кинотеатрах России спустя четыре недели после выхода.

Сейчас байопик занимает пятое место в списке самых кассовых фильмов 2026 года в стране. Лента опередила эротический триллер «Горничная» и находится позади «Сказки о царе Салтане».

Самые кассовые фильмы 2026 года в России