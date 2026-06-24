Стала известна цена GTA 6

Компания Rockstar Games готовится к старту предзаказов GTA 6. За несколько часов до события разработчики раскрыли стоимость будущей игры. Ранее ходили слухи, что цена проекта окажется очень высокой, однако это коснулось лишь максимального издания.

Так, GTA 6 будет продаваться в двух изданиях — базовое и Ultimate. Первое обойдётся в $ 80 (около 6000 рублей), а максимальное — в $ 100 (около 7500 рублей). В различных регионах цена будет несколько разниться.

Стандартная цена GTA 6 на консолях

Базовое издание — $ 80.

— $ 80. Ultimate-издание — $ 100.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами, однако не будет доступна для покупки в российском регионе.