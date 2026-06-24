Rockstar раскрыла состав GTA 6: Ultimate Edition

Rockstar Games перед стартом предзаказов масштабно обновила сайт GTA 6 и раскрыла состав GTA 6: Ultimate Edition — набор, который будет на $ 20 дороже стандартного издания экшена, получит не только всякие косметические наборы, но и геймплейный контент.

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Геймплейный контент только в GTA 6: Ultimate Edition

Автомастерская «Обвесы на заказ».

Вы сможете превратить обычные транспортные средства в настоящие произведения искусства, заказав отделку салона, щегольские диски или оформление в стиле донк. Мастерская работает только в Ultimate Edition.

Салон красоты «У Сары»

Перед выходом стоит навести марафет: помимо причесок, Джейсону будут доступны особые варианты бритья, а Лусии – услуги визажиста и мастера по маникюру. Салон работает только в Ultimate Edition.

Магазин одежды Stock 305

Первоочередной пункт назначения для всех, кто приезжает в Сток-ярд за элегантной одеждой и обувью в уличном стиле. Джейсону и Лусии здесь доступно множество эксклюзивных образов. Магазин работает только в Ultimate Edition.

Тату-салон «Электроклык»

Самый знаменитый тату-салон Сток-ярда готов предложить Джейсону и Лусии свыше 50 фирменных татуировок, разработанных художественным коллективом FAILE. Салон работает только в Ultimate Edition.

Автомастерская «Одноглазый вилли»

Эта автомастерская у озера Леонида специализируется на модицификациях для внедорожников и раскрашивании транспорта от руки. Мастерская работает только в Ultimate Edition.

Другие бонусы GTA 6: Ultimate Edition

Grotti Cheetah 1995 года

Культовый спорткар 90-х и символ Шор-драйв. Этот автомобиль может похвастаться минималистской раскраской в стиле ретрофутуризма, он отлично подойдёт тем, кто хочет подчеркнуть свою готовность играть по-крупному.

Револьверы Hawk и Little Morgan

Мужской и женский варианты этого мощного револьвера из коллекции семьи Версетти, оформленные в классическом стиле Вайс-Сити: с тиснеными пальмами на рукояти, узорной гравировкой и прицелом большой кратности.

Скины на пистолеты

Персонализированное оформление пистолета Girardi ES9 для Джейсона и Klose K17 для Лусии.

Образы героев: стиль Вайс-Сити

Нежась у бассейна или просто прогуливаясь бок о бок, Джейсон и Лусия будут выглядеть стильно как никогда – благодаря эксклюзивной одежде, татуировкам и не только.

Транспорт в убежище Джейсона

Если вы хотите понежиться на солнце, садитесь на мотоцикл Dinka Enduro в армейской расцветке или каяк Crest.

Комплект модификаций: ретро-вариант Ganado

Эксклюзивные модификации позволят вам сделать потрепанный пикап Vapid Ganado, на котором ездит Джейсон, мощнее и элегантнее.

Водный транспорт: Shitzu Squalo

Этот Squalo в розово-голубой градиентной расцветке, пришвартованный у Вашингтон-Бич, оснащён оружейным ящиком со взрывоопасным содержимым. Самое то для рыбалки в заливе Гамбит.

Транспорт и гараж: Багги Vapid Dominator (1967)

Этот воин бездорожья отлично себя покажет и на лесистых склонах горы Калага, и в слякотных низинах. В Уотсон-Бэй как раз доступен гараж «Рай», где вы сможете его разместить. В гараже также есть оружейный шкаф и место для хранения краденого.

Образы: коллекция «Приятные эмоции»

Капсульная коллекция одежды и аксессуаров, посвященная аллигатору Макке – персонажу крайне популярного в Штате приятных эмоций телесериала.

База банды: склад запрещённых товаров

На этой базе, которая выступает прикрытием для одной из самых крикливых и социально активных банд Саутсайда, можно разжиться особыми предметами и контрабандой.

Поручение: коллекция классических автомобилей

Уайман, эксцентричный коллекционер и местный умелец, даст вам особое поручение: отыскать ряд брошенных классических автомобилей и машин-проектов и вернуть им былую красоту.