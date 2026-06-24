Во сколько стартуют предзаказы GTA 6 в Турции и Индии

24 июня компания Rockstar Games объявила о скором запуске предзаказов на GTA 6. Долгожданный экшен в открытом мире можно будет приобрести за пять месяцев до выхода на консолях PS5 и Xbox Series.

Так, предзаказы откроют 25 июня в 00:00 по местному времени. Это значит, что в Новой Зеландии проект можно будет купить уже в 15:00 мск, а в куда более популярных регионах для россиян — Турции и Индии — придётся подождать до позднего вечера.

Во сколько стартуют предзаказы GTA 6 в Турции и Индии

Индия — 24 июня в 21:30 мск.

— 24 июня в 21:30 мск. Турция — 25 июня в 00:01 мск.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами, однако будет доступна для покупки лишь в других регионах.