Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Во сколько стартуют предзаказы GTA 6 в Турции и Индии

Во сколько стартуют предзаказы GTA 6 в Турции и Индии
Комментарии

24 июня компания Rockstar Games объявила о скором запуске предзаказов на GTA 6. Долгожданный экшен в открытом мире можно будет приобрести за пять месяцев до выхода на консолях PS5 и Xbox Series.

Так, предзаказы откроют 25 июня в 00:00 по местному времени. Это значит, что в Новой Зеландии проект можно будет купить уже в 15:00 мск, а в куда более популярных регионах для россиян — Турции и Индии — придётся подождать до позднего вечера.

Во сколько стартуют предзаказы GTA 6 в Турции и Индии

  • Индия — 24 июня в 21:30 мск.
  • Турция — 25 июня в 00:01 мск.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами, однако будет доступна для покупки лишь в других регионах.

Материалы по теме
Стала известна цена GTA 6
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android