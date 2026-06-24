Rockstar показала яркие скриншоты GTA 6 с Джейсоном и Лусией к старту предзаказов

24 июня компания Rockstar Games представила множество новых кадров GTA 6. Новые изображения приурочены к анонсу издания Ultimate, в которое входит множество эксклюзивных нарядов, костюмов и прочих элементов кастомизации Лусии и Джейсона, двух главных героев.

Некоторые скриншоты напрямую отсылаются к GTA: Vice City и достопримечательностям штата Флорида.

Новые скриншоты GTA 6

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами по цене в $ 80 за стандартное издание, однако будет доступна для покупки лишь в других регионах. Все детали максимального издания мы собрали в отдельном материале.