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Фильм-концерт Билли Айлиш от Джеймса Кэмерона вышел в онлайне

Фильм-концерт Билли Айлиш от Джеймса Кэмерона вышел в онлайне
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24 июня состоялась цифровая премьера фильма Billie Eilish-Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D. Фильм-концерт о знаменитой певице Билли Айлиш от культового режиссёра Джеймса Кэмерона («Аватар») уже можно посмотреть на Amazon Prime, iTunes и других стримингах.

Таким образом, лента стала доступна в онлайн-сервисах спустя полтора месяца после выхода в прокат. За этот срок фильм собрал $ 26 млн. Проект про Билли Айлиш высоко оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 91% свежести от обозревателей и 97% от зрителей.

Фильм Billie Eilish-Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D стал уже третьим концертным проектом Билли Айлиш после Live at the O2 в 2023 году. Во время съёмок использовались 3D-технологии и крупноформатное изображение. По словам Кэмерона, также применялись методы, ранее не использовавшиеся при съёмке концертных картин.

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