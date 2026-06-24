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В Tanks Blitz появилась киберспортивная карта «Стадион»

В Tanks Blitz появилась киберспортивная карта «Стадион»
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Группа компаний «Леста Игры» сообщила о появлении в мобильной игре Tanks Blitz новой карты. Арену под названием «Стадион» добавили в проект 24 июня.

Фото: «Леста Игры»

Фото: «Леста Игры»

Фото: «Леста Игры»

Фото: «Леста Игры»

Фото: «Леста Игры»

Главной особенностью новой локации стало то, что её создавали совместно с киберспортсменами. Профессиональные игроки регулярно проводили плейтесты ранних версий карты, чтобы итоговое оформление понравилось пользователям. Арена получила масштабные трибуны, большие экраны и подсветку.

Сама карта представляет собой соревновательную площадку, визуальный стиль которой вдохновлён крупными чемпионатами. Кроме того, на локации разместили разрушенные модели танков, которые были популярны среди профессиональных спортсменов в прошлых сезонах. В будущем динамические баннеры на арене будут использоваться для размещения брендов во время соревнований.

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