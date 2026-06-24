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Комедия «Убойный футбол» получит продолжение про женскую команду

Комедия «Убойный футбол» получит продолжение про женскую команду
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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что культовая комедия «Убойный футбол» получит продолжение. Дата выхода картины под названием Kung Fu Soccer («Футбол кунг-фу») пока неизвестна.

Предстоящая лента выступит спин-оффом оригинального фильма и расскажет о женской команде, которая использует боевые искусства во время игры в футбол. Режиссёром и сценаристом картины выступил Стивен Чоу — он снял «Убойный футбол» и сыграл в нём главную роль. Фильм уже сняли и сейчас работают над монтажом.

Оригинальный «Убойный футбол» вышел в 2001 году. Лента повествует о шести бойцах кунг-фу, которые начинают играть в футбол под руководством опытного тренера. Картина стала культовой по всему миру, а также собрала более $ 40 млн при бюджете в $ 10 млн.

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