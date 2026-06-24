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Мультсериал «Неуязвимый» продлили на шестой сезон — до выхода пятого

Мультсериал «Неуязвимый» продлили на шестой сезон — до выхода пятого
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Компания Amazon сообщила о продлении популярного мультсериала «Неуязвимый» на шестой сезон. Дата выхода продолжения, как и пятого сезона, пока неизвестна.

Фото: Amazon

Авторы сериала также сообщили, что в будущих эпизодах появится персонаж Гравитатор, который изобрёл антигравитационные гаджеты. Его озвучит звезда «Пацанов» Джек Куэйд.

«Неуязвимый» представляет собой экранизацию одноимённых комиксов Роберта Киркмана — автора «Ходячих мертвецов». Сюжет рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, выясняет, что его отец совсем не тот, кем хочет казаться.

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