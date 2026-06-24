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Трейлер второго сезона мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще» — выход 31 июля

Трейлер второго сезона мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще» — выход 31 июля
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Компания Amazon представила дебютный трейлер второго сезона мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще». Продолжение проекта про знаменитого супергероя выйдет уже 31 июля. Все 10 эпизодов выпустят в один день.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

«Крестоносец в плаще» выступает переосмыслением мифологии знаменитого супергероя в эстетике 1940-х с глубоким погружением в тонкости психологии персонажей. В сериале фигурируют Женщина-кошка, Ядовитый плющ, Загадочник и Пингвин. Во втором сезоне герой столкнётся с Джокером и Пугалом, своими заклятыми врагами.

Первый сезон сериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще» вышел в августе 2024 года и получил положительные отзывы от критиков и зрителей. Сейчас про супергероя также готовят трилогию мультфильмов, первая часть выйдет до конца года.

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