GTA 6 выйдет на русском языке — официально

24 июня в Новой Зеландии стартовали предзаказы GTA 6 — шестой части культовой серии видеоигр от Rockstar Games. Вместе с этим в Microsoft Store появились детали будущего проекта, включая локализации.

Так, будущий проект официально переведут на русский язык в виде субтитров . Озвучка на всех языках по традиции останется одна — английская. Всего проект переведут на 13 языков, включая греческий, корейский и польский.

Русский язык для GTA 6 в магазине Microsoft Фото: Microsoft Store

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами, хоть и не будет доступна для покупки в российском регионе. Версию для ПК в Rockstar пока не анонсировали.