Комедия «Реальные упыри» получит продолжение про оборотней

Издание Collider сообщило, что в работу запущено продолжение популярной комедии «Реальные упыри». Дата выхода сиквела пока неизвестна.

Лента получила название We're Wolves («Мы — волки»). Предстоящая картина расскажет о сообществе оборотней, которое уже появлялось в оригинальном фильме. Сейчас авторы «Реальных упырей» Джемейн Клемент и Тайка Вайтити пишут сценарий сиквела.

Комедия «Реальные упыри» вышла в 2014 году. Фильм повествует о трёх вампирах, которые живут в одном доме и пытаются выжить в современном мире. Ленту высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 96% свежести от обозревателей и 87% от зрителей. По вселенной фильма также выпустили два сериала под названием «Чем мы заняты в тени» и «Паранормальный Веллингтон».